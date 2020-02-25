Trabzon'da otistiklerin hazırladığı resim sergisi açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da otistiklerin hazırladığı resim sergisi açtı - Son Dakika

Trabzon'da otistiklerin hazırladığı resim sergisi açtı

6 saat önce

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı ortaklığında yürütülen "Fark Yarat Farkı Otizmli ile Yaşa Eğitimin Yıldızları HOPO Projesi" kapsamında resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Trabzon'da otistiklerin hazırladığı resim sergisi açtı, System.String[]

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı ortaklığında yürütülen "Fark Yarat Farkı Otizmli ile Yaşa Eğitimin Yıldızları HOPO Projesi" kapsamında resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulundan yetişkin otizmli kursiyerlerin yaptığı resimler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Ortahisar Belediye binasında açılan sergide konuşan Genç, otizmli bireylerin sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımı açısından düzenlenen serginin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Genç, otizmli bireylerin yeteneklerinin ve sanatsal yönlerinin ortaya çıkarılması gerektiğine vurgu yaparak, "Bugün burada çok anlamlı ve çok güzel bir etkinliğin açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada sergilenen eserler imkan verildiğinde engelli bireylerin neler yapabileceğinin en güzel örneğini teşkil ediyor. Bu anlamda engelli gençlerimizin eğitim ve öğretim faaliyetlerinden yararlandıklarında çok güzel sanat eserleri ortaya çıkarabileceklerine şahit oluyoruz." dedi.

Her insanın içinde farklı yetenek ve ilgi alanları olduğunu ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Asıl maharet bu ilgi alanlarını ve yetenekleri keşfedip ortaya çıkarabilmek. İşte bu gençlerimiz bunu başarmışlar. Bu gördüğünüz birbirinden güzel resimler onların eseri. Demek ki fırsat verildiğinde ne sanat eserleri ortaya çıkıyor. Otizmli kardeşlerimiz fırsat verildiğinde her şeyi başarır. Yeter ki bir fırsat verilsin. Bu nedenle bu birbirinden değerli eserleri ortaya çıkaran genç sanatçılarımızı tebrik ediyorum. İnşallah bu tür çalışmaların devamı gelir ve otizmli çocuklarımızı daha farklı alanlarda nice başarılara imza atmış bireyler olarak görürüz. Sadece sanat alanında değil, sporda ve diğer alanlarda da onların başarılarına tanık oluyoruz. Bu sergide emeği geçen herkese, hocalarımıza, otizmli kardeşlerimize, milli eğitim ve halk eğitim müdürlüğümüze teşekkürlerimi iletiyorum."

Ortahisar, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:46 Kaynak: AA
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