Trabzon'da otizmli bireyler fidan dikti - Son Dakika

Trabzon'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında 'Hayat Boyu İyilik, Engelsiz Meyve Bahçesi' etkinliği düzenlendi.

1 Nolu Beşirli Mahallesinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde otizmli bireyler fidanları toprakla buluşturdu.

Vali İsmail Ustaoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada Dünya Otizm Farkındalık Günü'nün önemine değindi.

Ustaoğlu, çok özel ve anlamlı bir organizasyon kapsamında otizmli bireyler ve aileleriyle bir araya geldiklerine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Onlar her birisi bizim gözümüzde dünya güzelidir. 'Hayat Boyu İyilik, Engelsiz Meyve Bahçesi' sloganıyla bugün çocuklarımızla birlikte fidan dikimi yaptık. Bu zamana kadar özel gereksinimli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırma adına çok güzel çalışmalar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor."

Otizmli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Ustaoğlu, "Trabzon, bu tür organizasyonları çok güzel bir şekilde yürütüyor. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğin sonunda Ustaoğlu, otizmli bireylerle birlikte fidan dikti.

Programa, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale de katıldı.