Trabzon'da oto hırsızları jandarma dedektiflerinden kaçamadı - Son Dakika
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Trabzon'da oto hırsızları jandarma dedektiflerinden kaçamadı

17.06.2022 10:15
Trabzon'da oto hırsızları jandarma dedektiflerinden kaçamadı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir site içerisindeki otoparktan otomobil çalarak kayıplara karışan 2 kişi jandarma dedektiflerinin sıkı takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir site içerisindeki otoparktan otomobil çalarak kayıplara karışan 2 kişi jandarma dedektiflerinin sıkı takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çukurçayır mahallesinde A.İ. (31) isimli vatandaşa ait olan otomobilin site içerisinde bulunan otoparktan gece kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar tarafından çalındığının bildirilmesinin ardından Trabzon İl Jandarma Komutanlığı JASAT Birimleri, Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve JASAT Ekipleri harekete geçti. Yapılan sıkı takip sonucu çalınan araç 15 saat içinde bulunarak sahibine teslim edilirken, olayın şüphelileri Y.D. (36), A.D. (32) ve H.K (35) olduğu belirlendi. Şüphelilerin bulunduğu adresler tespit edilerek eş zamanlı operasyon ile Y.D. ve A.D. yakalanarak adliyeye sevk edildi. 2 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TRABZON

Trabzon'da oto hırsızları jandarma dedektiflerinden kaçamadı
Trabzon'da oto hırsızları jandarma dedektiflerinden kaçamadı

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TOKİ'nin Trabzon'daki yeni projelerinin ihale tarihleri belirlendi TOKİ'nin Trabzon'daki yeni projelerinin ihale tarihleri belirlendi Günyüzü ilçesinde aynı evde 2 ayda üçüncü yangın Günyüzü ilçesinde aynı evde 2 ayda üçüncü yangın
Kaynak: İHA

Ortahisar, Hisarcık, Jandarma, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da oto hırsızları jandarma dedektiflerinden kaçamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da oto hırsızları jandarma dedektiflerinden kaçamadı - Son Dakika
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