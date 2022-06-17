Trabzon'da oto hırsızları jandarma dedektiflerinden kaçamadı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir site içerisindeki otoparktan otomobil çalarak kayıplara karışan 2 kişi jandarma dedektiflerinin sıkı takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çukurçayır mahallesinde A.İ. (31) isimli vatandaşa ait olan otomobilin site içerisinde bulunan otoparktan gece kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar tarafından çalındığının bildirilmesinin ardından Trabzon İl Jandarma Komutanlığı JASAT Birimleri, Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve JASAT Ekipleri harekete geçti. Yapılan sıkı takip sonucu çalınan araç 15 saat içinde bulunarak sahibine teslim edilirken, olayın şüphelileri Y.D. (36), A.D. (32) ve H.K (35) olduğu belirlendi. Şüphelilerin bulunduğu adresler tespit edilerek eş zamanlı operasyon ile Y.D. ve A.D. yakalanarak adliyeye sevk edildi. 2 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TRABZON