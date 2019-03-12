Trabzon'da Oto Hırsızları Yakalandı
1 saat önce
Trabzon'da, farklı tarihlerde araçlardan akü ile sis sistemi ve hoparlör hırsızlığı olaylarına karışan 3 kişi gözaltına alındı.
Trabzon
'da, farklı tarihlerde araçlardan akü ile sis sistemi ve hoparlör hırsızlığı olaylarına karışan 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bahçecik
ve Erdoğdu mahallelerinde farklı tarihlerde meydana gelen 3 ayrı araçtan akü hırsızlığını gerçekleştiren K.E. ile 5 ayrı araçtan ses sistemi ve hoparlör çalan G.K. ve D.Ö. yakalandı.
Şahısların işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:48 Kaynak: AA
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