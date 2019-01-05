Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Otobüs Şoförüne Yumruklu Saldırı

Trabzon'da Otobüs Şoförüne Yumruklu Saldırı

56 dakika önce

TRABZON'da halk otobüsü şoförü Mustafa G., tartıştığı kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Trabzon'da Otobüs Şoförüne Yumruklu Saldırı, System.String[]
TRABZON'da halk otobüsü şoförü Mustafa G., tartıştığı kişinin yumruklu saldırısına uğradı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay,  saat 11.00 sıralarında Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsüne yolcu olarak binen kimliği belirsiz kişi, ulaşım kartı ile ücretini ödemek istedi. Kartında bakiye olmayan yolcu, sürücü Mustafa G.'ye para uzattı. Mustafa G. ise yolculardan birinin kartını, ücretini ödeyip, kullanabileceğini söyledi. Buna karşı çıkan yolcu, direksiyon başındaki şoföre yumrukla saldırdı. Saldırgan diğer yolcuların araya girmesiyle otobüsten indirildi. Aldığı yumruk darbeleri ile yaralanan Mustafa G., polise gidip şikayetçi olduktan sonra, hastaneye gidip darp raporu aldı.

Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:32 Kaynak: DHA

Trabzon, 3. Sayfa
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