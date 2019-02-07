Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Otobüs Yangını

Trabzon'da Otobüs Yangını

1 saat önce

Trabzon'da, seyir halindeyken motor kısmı alev alan belediye otobüsü söndürüldü.

Trabzon'da Otobüs Yangını, System.String[]
Trabzon'da, seyir halindeyken motor kısmı alev alan belediye otobüsü söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Enver Bayraktar'ın kullandığı 61 VU 342 plakalı belediye otobüsünün motor kısmı, Akçaabat ilçesi Yıldızlı mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

Araç içerisinde yanık kokusu gelmesi üzerine otobüsü durduran sürücü, motor kısmında yangın çıktığını fark ederek yolcuları tahliye etti.

Sürücü ve çevredeki şantiyede bulunan işçilerin yangın tüpüyle müdahalesi sonucu söndürülen yangında, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları yapıldı.

Sürücü Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, koku hissetmesi üzerine aracı sağa çektikten sonra motor kısmının yandığını fark ettiğini söyledi.

Yangın tüpüyle ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını, çevredeki şantiyeden gelen tankerle söndürdükleri yangında otobüste bulunan yaklaşık 35 kişiden yaralanan olmadığını belirten Bayraktar, "Yolculardan bile kimse fark etmedi aracın yandığını. Aynadan da göremedim. Zaten aracı sağa çektiğim gibi motor kısmına bakmak için arkaya geçince yandığını gördüm." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:51 Kaynak: AA

Trabzon, 3. Sayfa
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