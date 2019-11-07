Son Dakika Haberleri: Trabzon'da otomobil köprü ayağına çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Trabzon'da otomobil köprü ayağına çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

Trabzon'da otomobil köprü ayağına çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

7 saat önce

Trabzon'da otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Trabzon'da otomobil köprü ayağına çarptı: 3 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Trabzon'da otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.


Mert Aslan yönetimindeki 61 AJ 511 plakalı otomobil, Yomra ilçesinden Trabzon istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çömlekçi Mahallesi'ndeki köprünün ayağına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Otomobilde sıkışan sürücü Aslan ile beraberindeki Mert Tosun, Ufuk Birinci, Oğuzhan Kaba, Burak Gayretli ve Hazar Birsen, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan çalışmanın ardından bulundukları yerden çıkarıldı.


Ekipler, ağır yaralanan sürücü Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Kazada yaralanan 5 kişi ise kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.


Yaralılardan Mert Tosun Fatih Devlet Hastanesinde, Burak Gayretli ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Ufuk Birinci'nin KTÜ Farabi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde, Oğuzhan Kaba ve Hazar Birsen'in Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

Mert Aslan, İtfaiye, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:22 Kaynak: AA
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