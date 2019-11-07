Son Dakika Haberleri: Trabzon'da otomobil viyadük ayağına çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Trabzon'da otomobil viyadük ayağına çarptı; 2 ölü, 3 yaralı

Trabzon'da otomobil viyadük ayağına çarptı; 2 ölü, 3 yaralı

7 saat önce

TRABZON'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil viyadük ayağına çarptı.

Trabzon'da otomobil viyadük ayağına çarptı; 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]
TRABZON'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil viyadük ayağına çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 01: 00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Mehmet Aslan yönetimindeki 61 AJ 511 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak viyadük ayağına çarptı. Kazada, sürücü Aslan olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Mert Tosun ile Ufuk Birinci, Oğuzhan Kaba ve Hazar Birsen otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile otomobilden çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Mehmet Aslan'ın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Yaralılardan Mert Tosun, Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım bir süre tek yönde durdu.


- Trabzon
Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü, 11 yıl boyunca eşinden bile sakladı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede öldü Öldürdüğü eşiyle 2 saat araçla dolaşan sanık hakim karşısında: Boşanmak istedi, korkutmak için silah çektim Adliyede şoke eden olay! Öldü sanılan kişinin üzerine gazete örtüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 13:16:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da otomobil viyadük ayağına çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]