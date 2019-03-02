Trabzon'da Otomobilden Hırsızlık İddiası
1 saat önce
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir otomobilden, içinde para bulunan çantayı aldıkları ileri sürülen iki zanlı gözaltına alındı.
Trabzon
'un Ortahisar
ilçesinde bir otomobilden, içinde para bulunan çantayı aldıkları ileri sürülen iki zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, Tanjant Caddesi'nde, S.A'nın otomobilinden içinde 22 bin 915 lira bulunan çantanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Yürütülen çalışma sonucu K.U'nun, önceden tanıdığı S.A'nın otomobilindeki çantayı alıp arkadaşı M.D'nin aracıyla uzaklaştığı tespit edildi.
Şüpheliler, kısa sürede yakalandı. Çanta ve içinde bulunan 22 bin 915 lira da sahibine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:22 Kaynak: AA
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