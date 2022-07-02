Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede otomobilden hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin kimliğini tespit etti. Şüpheli N.Ş'nin evinde yapılan aramada, oto teybi ve hoparlörün de aralarında bulunduğu 6 parça malzeme ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Trabzon, Araklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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