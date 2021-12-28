Trabzon'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika

Trabzon'un Yomra ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Liman Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan ismi açıklanmayan kadına otomobil çarparak kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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