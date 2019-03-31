Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Oy Verme Başladı

Trabzon'da Oy Verme Başladı

1 saat önce

Trabzon'da, 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanma işleme sabah 07.00'den itibaren başladı.

Trabzon'da Oy Verme Başladı, System.String[]
Trabzon'da, 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanma işleme sabah 07.00'den itibaren başladı.

Trabzon'da Yerel Seçim heyecanı sabahın erken saatlerinde başladı. Sabah 07.00'den itibaren vatandaşlar bağlı bulundukları mahallerin okullarında kurulan sandıklarda oy vermeye başladı. Trabzon'un 18 İlçesinde kurulan 2 Bin 232 sandıkta 594 Bin 589 seçmen oy kullanması bekleniyor.

Trabzon'da 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilen seçimlerde 583 Bin 183 seçmenin oy verme hakkı bulunuyordu. Bu seçimlerde ise 594 Bin 589 kişinin oy verme hakkı bulunuyor. Göç ve genç nüfusla birlikte yerel seçimlerde 11 Bin 406 kişi ilk kez Trabzon'da oy kullanacak. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:45 Kaynak: İHA

Sabah, Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yardımsever Öğretmen Donmak Üzereyken Bulduğu Köpeği Kilometrelerce Kucağında Taşıdı Vatandaşların Oy Kullanırken Dikkat Etmesi Gerekenler Siirt'te Oy Pusulaları Askeri Helikopterle Taşındı Oy Kullanan Ünlü İsimlerden İlk Görüntüler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 09:50:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Oy Verme Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]