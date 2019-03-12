Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Özel Bir Üniversitede Yangın

Trabzon'da Özel Bir Üniversitede Yangın

1 saat önce

Trabzon'da bugün sabah saatlerinde özel bir üniversitenin Yomra ilçesindeki binasında yangın çıktı.

Trabzon'da Özel Bir Üniversitede Yangın, System.String[]
Trabzon'da bugün sabah saatlerinde özel bir üniversitenin Yomra ilçesindeki binasında yangın çıktı. Çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor .

Alınan bilgiye göre, Yomra ilçesinde bulunan özel bir üniversitede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın dış yüzeyi ve çatısı alev alırken, yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ederken, yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:43 Kaynak: İHA

Sabah, Yomra, Trabzon, 3. Sayfa
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