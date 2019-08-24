Son Dakika Haberleri: Trabzon'da özel endüstri bölgesi ilan edilmesi
Son Dakika Güncel Haber

Trabzon'da özel endüstri bölgesi ilan edilmesi

1 saat önce

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin şehir için çok önemli ve tarihi bir yatırım olduğunu belirterek, projenin ihalesine 17 Eylül'de çıkılacağını bildirdi.

Trabzon'da özel endüstri bölgesi ilan edilmesi, System.String[]

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin şehir için çok önemli ve tarihi bir yatırım olduğunu belirterek, projenin ihalesine 17 Eylül'de çıkılacağını bildirdi.

Cora, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Trabzon'un Arsin ilçesindeki bir alanın "Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi" ilan edildiğini, buna ilişkin kararın da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin şehir için çok önemli ve tarihi bir yatırım olduğunu vurgulayan Cora, şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzon'a büyük değer katacak, bölgenin gelişmesine ve kalkınmasına büyük bir katkı sağlayacaktır. 7 bin kişiye istihdam alanı oluşturacak Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Projesi 17 Eylül'de ihaleye çıkacak. Yaklaşık 4 milyar lira maliyet öngörülen proje 277 hektarlık alanda yapılacak. Şehrimize bu büyük müjde ile gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlarımız Mustafa Varank'a, Süleyman Soylu'ya, Berat Albayrak'a, Mehmet Cahit Turhan'a, emek ve destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun."

AK Parti, Trabzon, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bülent Arınç'tan yeni parti kuracağı konuşulan Gül, Davutoğlu ve Babacan hakkında yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül, Davutoğlu ve Babacan'a gönderme: Esameleri okunmayacak DSİ'den Rize'ye son 17 yılda 946 milyon liralık yatırım Davutoğlu'ndan AK Parti'ye sert eleştiri: Kendi kendini tasfiye ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 17:08:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da özel endüstri bölgesi ilan edilmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]