Son Dakika Haberleri: Trabzon'da özel endüstri bölgesi ilan edilmesi
Son Dakika Güncel Haber

Trabzon'da özel endüstri bölgesi ilan edilmesi

1 saat önce

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Yatırım Adası'nın bu aşamaya gelmesine neden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Trabzon iş dünyası adına teşekkür etti.

Trabzon'da özel endüstri bölgesi ilan edilmesi, System.String[]

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Yatırım Adası'nın bu aşamaya gelmesine neden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Trabzon iş dünyası adına teşekkür etti.

Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Trabzon'un Arsin ilçesindeki bir alanın "Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi" ilan edildiğini, buna ilişkin kararın da 24 Ağustos Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesinin ilan edilmesi ve Trabzon'un cazibe merkezleri programı kapsamına alınması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Hacısalihoğlu, "Trabzon'u ülkemizin orta ve yüksek teknoloji üretim merkezlerinden biri yapacak olan Yatırım Adası'nın fikir aşamasından bugüne kadar her anında bizlerin önünü açan, destekleriyle bu projeye büyük güç katan ve bu aşamaya gelmesine neden olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Trabzon iş dünyası adına teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hacısalihoğlu, Trabzon'un cazibe merkezleri programı kapsamına alındığını da vurgulayarak, "Bu kapsamda da Trabzon iş dünyasını yakından ilgilendiren önemli çalışmalar yapılıyor. Bu nedenle de Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz." diye görüş bildirdi.

Trabzon'un önünü açacak yatırımlarda bakanların da büyük emeği ve desteği olduğunu aktaran Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Cahit Turhan'a, milletvekillerimize, yerel yöneticilerimize, projelerimize, çalışmalarımıza ve şehrimize verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut cinayeti sonrası idam açıklaması: Benim kararım nettir
Cumhurbaşkanı'ndan oğlunu terörden kurtaran anneye: Bu tür annelere, analara ihtiyacımız var Mardin'e kayyum atanan Yaman'ın, Erdoğan ve bakanlara 600 bin liralık hediye aldığı ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Çok yakında kara birliklerimiz girecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 14:43:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da özel endüstri bölgesi ilan edilmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]