Son Dakika Haberleri: Trabzon'da özel endüstri bölgesi ilanı
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Trabzon'da özel endüstri bölgesi ilanı

1 saat önce

Trabzon'da bulunan bir alan özel endüstri bölgesi olarak ilan edildi.

Trabzon'da özel endüstri bölgesi ilanı, System.String[]

Trabzon'da bulunan bir alan özel endüstri bölgesi olarak ilan edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Trabzon'un Arsin ilçesinde belirtilen alanın, "Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı, Trabzon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:16 Kaynak: AA
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