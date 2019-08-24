Trabzon'da özel endüstri bölgesi ilanı

Trabzon'da bulunan bir alan özel endüstri bölgesi olarak ilan edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Trabzon'un Arsin ilçesinde belirtilen alanın, "Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmesine karar verildi.