Trabzon'da özel endüstri bölgesi ilanı
1 saat önce
Trabzon'da bulunan bir alan özel endüstri bölgesi olarak ilan edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:16 Kaynak: AA
Trabzon'da bulunan bir alan özel endüstri bölgesi olarak ilan edildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Trabzon'un Arsin ilçesinde belirtilen alanın, "Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmesine karar verildi.
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