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TRABZON'DA ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİK - Son Dakika

TRABZON'DA ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİK

03.12.2021 14:03

TRABZON'da 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli öğrenciler hem yeteneklerini sergiledi, hem eğlendi.

TRABZON'da 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli öğrenciler hem yeteneklerini sergiledi, hem eğlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel gereksinimli öğrenciler için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi. 29 engelli derneği ve 11 özel gereksinimli okul öğrencisinin katıldığı etkinlikte özel yetenekli öğrenciler sahne aldı. Kurulan standlarda engelli öğrencilerce yapılan el emeği ürünler sergilenirdi. Katılımcılar, görme engellilerin sorunlarını anlayabilmek için oluşturulan engelli parkurunda göz bandı takarak beyaz baston yardımıyla yürümeye çalıştı. Etkinlikte sahne alan engelli öğrenciler halk oyunları gösterileri sergileyerek şarkılar söyledi.

'LÜTFEN ARAÇLARINIZI KALDIRIMLARA PARK ETMEYİN'

Etkinlikte konuşma yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 'Engellilerin sorunlarının çözümünde büyük mesafeler kat edildi ancak halen almamız gereken epey bir yolumuz var. Bilhassa kafaların değişmesi, insanların farkındalığının artırılması, bir zihniyet dönüşümüne daha çok ihtiyacımız var. Trabzon'da eğer bir engelli kardeşimiz kendi engelli aracıyla beraber sokağa çıktığında hala büyük engellerle karşılaşıyorsa, kendi başına işini göremiyorsa, kendi başına gidip alışverişini yapıp evine dönemiyorsa en başta sorumluluk bizdedir. Bütün vatandaşlarımıza istirham ediyorum. Lütfen artık kaldırımlara araçlarımızı park etmekten vazgeçin. Biz belediye olarak buralarda park edilmemesi için emniyet müdürlüğümüzle beraber gerekli her türlü denetimleri bundan sonra daha sık yapacağımızı da buradan ilan ediyorum' dedi.

'BENİM DE ENGELLİ KARDEŞİM VAR'

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da, 'Ben de ailesinde engelli bireyi olan birisiyim. Benim de kardeşim var. Onun gözlerinin gülmesinin benim için ayrı yeri var. Bunu dünyalara değişmem. Bundan 20 yıl önce öncesi bu tip kurumların hiçbirisi ülkemizde adeta evlerine, odalara mahkum olmuş yüz binlerce engellimiz vardı. Bugün onların hayatını kolaylaştırmak için yapılanlardan sonra gözlerinin ışıl ışıl yandığını çok güzel. Bu tür ortamları hazırlayarak onların mutluluğuna ortak oluyoruz. Çünkü her bir engelli demek aileyi de engelli hale getiriyor. Çünkü evde engellilerin ailesi de evlerine mahkum oluyor' diye konuştu.

TRABZON'DA ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİK
TRABZON'DA ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİK
TRABZON'DA ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİK
TRABZON'DA ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİK

Dünya Engelliler Günü, Engelli, Trabzon, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON'DA ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİK - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRABZON'DA ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİK - Son Dakika
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