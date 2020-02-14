Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

6 saat önce

Trabzon'da bir mahallede, aralarında özel harekattan ekiplerin de bulunduğu 214 polisle asayiş uygulaması yapıldı.

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı, System.String[]

Trabzon'da bir mahallede, aralarında özel harekattan ekiplerin de bulunduğu 214 polisle asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 68 ekipteki 214 polis ile Çömlekçi Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada, oteller ve metruk binaların yanı sıra iş yerlerinde denetim yapıldı.

Uygulamada 961 kişi sorgulandı, 14 otel, 18 iş yeri, 26 metruk bina ile 59 araç kontrol edildi.

Polis ekipleri, çalışmalarda farklı suçlardan aranan 5 kişi ile 4'ü yabancı uyruklu 15 kadını fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Özel harekat polislerinin de görev yaptığı uygulamada, 3 araca da 702 lira cezası kesildi.

Trabzon, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:18 Kaynak: AA
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