Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika

Trabzon'un Çömlekçi Mahallesi'nde, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 200 polisle asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 68 ekipteki 200 polis ile Çömlekçi Mahallesi'nde, vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik asayiş uygulaması yapıldı.

Özel harekat polisleri ve narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamada, oteller ve metruk binaların yanı sıra bazı iş yerleri ile araçlarda denetim yapıldı.

Uygulamalarda, 967 kişi sorgulandı, 13 otel ve 18 umuma açık işyeri ve 27 metruk bina kontrol edildi.

Ruhsatsız faaliyet gösteren 1 kıraathaneye işlem yapıldı.

Vize ihlali yapan bir kadın hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı, cinsel içerikli tekliflerle çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 13 kadın ile herhangi bir pasaport ve belge ibraz edemeyen ve yasadışı yollarla ülkeye giriş yaptığı değerlendirilen 3 yabancı uyruklu erkek şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Uygulamalar kapsamında ayrıca, 74 aracın sorgulandığı, 5 araca ise 7 bin 683 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.