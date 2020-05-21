Trabzon'da panelvan yolcu durağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti, eşi Asiye (62) ve oğlu Birol Asaf Gümüşler (15) ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trabzon 'un Çarşıbaşı ilçesinde panelvanın yolcu durağına çarpması sonucu sürücü öldü, eşi ve oğlu ağır yaralandı.

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