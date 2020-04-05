Son Dakika › Güncel › Trabzon'da park halindeki araçların kapı kollarına dokunan kişi polisi harekete geçirdi - Son Dakika
Trabzon'da park halindeki araçların kapı kollarına dokunan kişi polisi harekete geçirdi
6 saat önce
Trabzon'da, park halindeki araçların kapı kollarına dokunan kişinin bulunması için polis çalışma başlattı.
Trabzon'da, park halindeki araçların kapı kollarına dokunan kişinin bulunması için polis çalışma başlattı.
Gülbahar Hatun Mahallesi Yavuz Selim Bulvarı'nda park halindeki araçların kapı kollarına bir kişinin dokunduğunu gören mahalle sakinleri, durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.
30-35 yaşlarında olduğu belirlenen erkek şüphelinin bulunabilmesi amacıyla çalışma başlatan ekipler, çevredeki görgü şahitlerinin de bilgisine başvurdu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle araçlara dokunulmaması konusunda sahiplerine uyarılarda bulunan polis, otomobillerin kapı kollarını ve çevresini yanlarında bulundurdukları dezenfektanla temizledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 03:38 Kaynak: AA
Son Dakika ABD'de polis eskortuyla New York'a 300 bin koruyucu maske sevkiyatı yapıldı Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi Mardin'de kavga eden şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 15 bin lira para cezası kesildi Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı