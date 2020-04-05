Trabzon'da park halindeki araçların kapı kollarına dokunan kişi polisi harekete geçirdi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle araçlara dokunulmaması konusunda sahiplerine uyarılarda bulunan polis, otomobillerin kapı kollarını ve çevresini yanlarında bulundurdukları dezenfektanla temizledi.

30-35 yaşlarında olduğu belirlenen erkek şüphelinin bulunabilmesi amacıyla çalışma başlatan ekipler, çevredeki görgü şahitlerinin de bilgisine başvurdu.

Gülbahar Hatun Mahallesi Yavuz Selim Bulvarı'nda park halindeki araçların kapı kollarına bir kişinin dokunduğunu gören mahalle sakinleri, durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

Trabzon 'da, park halindeki araçların kapı kollarına dokunan kişinin bulunması için polis çalışma başlattı.

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