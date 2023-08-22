Trabzon'da park halindeki tıra çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Trabzon'da park halindeki tıra çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Trabzon\'da park halindeki tıra çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 22.08.2023 10:25

Trabzon'un Of ilçesinde, Seyfettin K. yönetimindeki otomobil, park halindeki tıra çarptı. Kazada sürücü ve beraberindeki Elmas E. hayatını kaybetti. Cenazeler, itfaiye ve sağlık ekiplerince Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Trabzon'un Of ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Seyfettin K. (61) yönetimindeki 34 KC 7853 plakalı otomobil, İlçenin Soğukpınar Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki Gürcistan plakalı tıra çarptı.

Otomobilde sıkışan sürücü ve beraberindeki Elmas E'nin (68), yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkartılarak Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, İtfaiye, Trabzon, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Trabzon'da park halindeki tıra çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
12:56 Fenerbahçe yolları resmen ayırdı! Gustavo Henrique, Real Valladolid'de
12:43 Fenerbahçe, Gustavo Henrique ile yolları ayırdı! Ronaldo'nun takımına transfer oldu
12:28 Bakan Şimşek, kumpir yerken çekilen fotoğrafı ile ilgili konuştu: Haberim yoktu
12:27 Samsunspor Başkanı Yıldırım, Acun Ilıcalı ile olan tüm transfer konuşmasını ortaya döktü: "Ağabey yapma" dedi
12:23 Bakan Şimşek'e kumpir yerken çekilen fotoğrafı soruldu: Haberiniz var mıydı?
12:22 Samsunspor Başkanı Yıldırım, Fenerbahçe maçı sonrası Acun Ilıcalı ile tüm konuşmasını ortaya döktü: "Ağabey yapma" dedi
12:15 Bakan Yerlikaya, sığınmacılarla ilgili 1 Ekim'i işaret etti: Her şey çok farklı olacak
12:14 Üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon satışı için çalışmalar sürüyor
12:06 Bakan Yerlikaya'dan "düzensiz göçmen" açıklaması: 1 Ekim'de İstanbul'daki geri gönderme merkezi bittiğinde her şey farklı olacak
12:03 Bakan Şimşek: Üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon satışı için çalışmalar sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2023 13:08:49. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da park halindeki tıra çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement