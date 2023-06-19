Trabzon'da parkta oynarken başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Trabzon'da parkta oynarken başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti

19.06.2023 15:32

Trabzon'un Çukurçayır Mahallesi'nde parkta oynarken başına yorgun mermi isabet eden 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir, 9 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özdemir'in erken doğan erkek kardeşi ise aynı hastanede kuvözde tedavi görüyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Trabzon'da parkta oynarken başına yorgun mermi isabet eden Kerem Can Özdemir (9), 9 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özdemir vurulduktan 2 gün sonra erken dünyaya gelen, henüz adı dahi konulmayan erkek kardeşinin aynı hastanede kuvözdeki tedavisi ise sürüyor.

9 GÜN YAŞAM SAVAŞI VERDİ

Olay, 10 Haziran'da Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Site parkında arkadaşları ile oynayan Kerem Can Özdemir, birden kanlar içerisinde yere yığıldı. Çağrılan sağlık ekiplerince KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir'in çekilen tomografisinde başına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Mermi çekirdeği beyninin 6 santimetre derinine saplanan ve risk oluşturduğu için ameliyat edilemeyen küçük çocuk, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. 9 gündür yaşam savaşı veren Özdemir, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberle ailesi hüzne boğulan Özdemir'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Trabzon''da parkta oynarken yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti

YENİ DOĞAN KARDEŞİ KUVÖZDE

Bu arada olaydan 2 gün sonra erken doğumla aynı hastanede dünyaya gelen Kerem Can Özdemir'in adı konulmayan erkek kardeşinin de kuvözde tedavisi sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: Trabzon'da parkta oynarken başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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