Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Patlama: 1 Ağır Yaralı

Trabzon'da Patlama: 1 Ağır Yaralı

1 saat önce

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde dün gece bir iş yerinde yaşanan patlamada 1 kişi ağır yaralandı.

Trabzon'da Patlama: 1 Ağır Yaralı, System.String[]
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde dün gece bir iş yerinde yaşanan patlamada 1 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçenin Cumhuriyet Mahallesinde Metin Kalay'a ait ayakkabı dükkanında dün gece sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıkarken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, diğer iş yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürülürken, yangında iş yeri sahibi Metin Kalay ise ağır yaralandı. Kalay, ambulansla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde sevk edilerek burada tedavi altına alındı. Öte yandan patlamanın nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:31 Kaynak: İHA

Beşikdüzü, Trabzon, Güncel
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