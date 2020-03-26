Trabzon'da pazarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor - Son Dakika
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Trabzon'da pazarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

6 saat önce

Trabzon'da pazarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyorTRABZON'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması yönünde alınan kararların ardından, semt pazarlarında alışveriş yapanların sayısı azaldı.

Trabzon'da pazarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

TRABZON'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması yönünde alınan kararların ardından, semt pazarlarında alışveriş yapanların sayısı azaldı. Pazarlarda ise esnaf ve vatandaşlar, maske ve eldiven takarken, ürünlerde seçmece yasağı uygulanıyor. Trabzon'un Şalpazarı, Of, Vakfıkebir ilçelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta semt pazarı kurulmadı. Trabzon'un Erdoğdu mahallesinde kurulan semt pazarına alışveriş yapmaya gelenlerin sayısı da azaldı. Ambalajsız satılan ürünlerde seçmece yasağı uygulanırken pazar esnafı ve vatandaşların, sosyal mesafeye özen gösteriyor, eldiven ve maske kullanıyor.

'BAKANLIĞIN KESİN EMRİ VAR DİYORUZ'

Pazar esnaflarından Burak Atasoy, koronavirüs tedbirlerine uygun satış yaptıklarını söyleyerek, "Seçtirme işini yasakladılar, buna katılıyorum. Benim dokunduğum bir sebzeyi sonra başkası dokunup alacak. O yüzden getirdikleri bu tedbir halkımız ve bizim için yararlı oldu. Eldiven kullanıyoruz, maskelerimizi de gerekli olduğu sürece kullanıyoruz. Önemli olan mesafe ve temas. Bunlara dikkat ediyoruz" dedi.

Pazarda sebze satan Emine Pekin, tezgahına naylon sererek önlem aldığını ve ürünlerini seçerek almak isteyen müşterilere ise izin vermediğini söyledi. Esnaflardan İsmail Keleş ise bazı vatandaşların seçmece yasağını delmek istediğini belirterek "Şahsi olarak kendimiz uyguluyoruz fakat bazen vatandaşlar 'niye seçtirmiyorsunuz' diyor. Biz de, 'Bakanlığın kesin emri var, nasıl seçtirelim?' diyoruz. Buna herkesin eli değdiği zaman mücadelesini verdiğimiz bu illetten nasıl kurtulacağız? Vatandaş pazara gelmiyor, 65 yaş üstünün pazara gelmemesi bizi müthiş şekilde etkiliyor ama evden çıkmamaları lazım. Biz eldivenimizi takıyoruz, insanlarla diyalog kurarken uzak durmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Sokağa çıktığında ellerini yanında taşıdığı ilaçla dezenfekte ettiğini ve insanlardan uzak durmaya çalıştığını söyleyen Fikri Bulut ise, ürünlerdeki seçmece yasağını destekleyerek, "Herkesin elini uzatmaması gerekiyor. Her ürünü kendi elimizle seçersek çok tehlikeli bir boyutu olabilir. İşimize gelmiyorsa da almayalım. Pazar kalabalık değil. Hatta bir iki gündür sokağa çıkma yasağına insanların daha hassasiyet gösterdiği inancındayım. İşimin gereği bazen sokağa çıkıyorum ama iki gündür ortam daha sakin. Bu da sevindirici bir olay" ifadelerini kullandı.

Trabzon'da pazarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

Vakfıkebir, Şalpazarı, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:40 Kaynak: DHA

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