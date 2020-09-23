Trabzon'da pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Trabzon'da evlerinin penceresinden düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde bir apartmanın 10. katında yaşayan I.U ve F.U çiftinin 3 yaşındaki çocukları Atahan U. evlerinin penceresinden yere düşerek ağır yaralandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılan Atahan U. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.