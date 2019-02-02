Trabzon'da Pfdk ve Tff'ye Protesto
1 saat önce
Trabzon'da 20 Ocak 2019 tarihinde oynanan Trabzonspor–Medipol Başakşehir karşılaşması sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 27 bin Trabzonspor taraftarının elektronik biletlerine çirkin ve kötü tezahürattan dolayı bloke cezası verilmesi ve hatalı hakem kararları bugün...
Trabzon
'da 20 Ocak 2019 tarihinde oynanan Trabzonspor–Medipol Başakşehir
karşılaşması sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
tarafından 27 bin Trabzonspor taraftarının elektronik biletlerine çirkin ve kötü tezahürattan dolayı bloke cezası verilmesi ve hatalı hakem kararları bugün düzenlenen yürüyüş ile protesto edildi.
Uzunsokak caddesinde toplanan taraftarlar Atatürk
Alanı'ndan Türkiye Futbol Federasyonu
Trabzon Bölge Müdürlüğü binasına bir protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe CHP
Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya
, İYİ Parti
Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs
, Ortahisar
Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç
, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, CHP Ortahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Akyüz
ile çok sayıda bordo-mavili taraftar katıldı. TFF
Trabzon Bölge Müdürlüğü binası önünde basın açıklaması yapan bordo mavili taraftarlar, "Dünyada adil lakabı verilmiş bir padişahın memleketi olan Trabzon'u adaletten mahrum etmeyin. Bir gün bu adalet size de lazım olur. Taraftarsız futbol olmaz. Adalet bekliyoruz" açıklaması yaparak Futbol Federasyonu
Yönetimi'ni istifaya davet ettiler. Basın açıklamasının ve tezahüratların ardından taraftarlar TFF aleyhinde slogan atarak bina önünden ayrıldılar. - TRABZON
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:35 Kaynak: İHA
Kardeşleri Tarafından Evi Yıkılmıştı, Yetkililer Anında Harekete Geçti
Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'la 1-1 Berabere Kaldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Forvet Sezon Sonunda Gelecek
Beşiktaş'ın Antalya Kadrosu Belli Oldu