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Trabzon'da Pınar Kaynak'ın öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika

Trabzon'da Pınar Kaynak'ın öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

23.11.2021 17:07
Trabzon'da Pınar Kaynak'ın öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

Trabzon'da, 4 yıl önce arazide cesedi bulunan Pınar Kaynak'ın öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon'da, 4 yıl önce arazide cesedi bulunan Pınar Kaynak'ın öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Gülyüz Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Necati Parmak ise Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K. ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı, sanıklar Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak'ın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suçun katalog suçlardan olması gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin, diğer sanıkların ise adli kontrol kararlarının devamını talep etti.

Sanık Parmak, savunmasında, tanık olarak dinlenen diğer sanık Mustafa Gülyüz'ün akrabalarının beyanlarındaki gibi sanıkla sık görüşmediklerini ve yakın arkadaş olmadıklarını ileri sürdü.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Parmak, "Bu olayın aydınlanmasını istiyorum. Mağdur durumdayım." ifadelerini kullandı.

Sanık Gülyüz de şehir dışında çalıştığı için Necati Parmak ile sık görüşmediklerini belirterek, "Olayla alakam yoktur. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkemeye heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Pınar Kaynak'ın cesedi, Ağustos 2017'de Ortahisar ilçesi eski hayvan barınağı yakınlarındaki arazide elleri zincire bağlı, göğsünden bıçaklanmış ve başı taşla ezilmiş şekilde bulunmuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da Pınar Kaynak'ın öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da Pınar Kaynak'ın öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika
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