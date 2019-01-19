Son Dakika Haberleri: Trabzon'da PKK'lı Terörist Yakalandı

Trabzon'da PKK'lı Terörist Yakalandı

1 saat önce

Trabzon Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri tarafından yürütülen operasyonda hakkında yakalama kararı olan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan "Agit' kod adlı Hakan A. yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon'da PKK'lı Terörist Yakalandı, System.String[]
Trabzon Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri tarafından yürütülen operasyonda hakkında yakalama kararı olan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan " Agit' kod adlı Hakan A. yakalanarak gözaltına alındı. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:53 Kaynak: İHA

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa
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