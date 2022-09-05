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Ekipler, sürücüye "drift" atmaktan 9 bin 125 lira, plaka takmadığı için de 3 bin 91 lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da otomobiliyle 'drift' yapan sürücüye 12 bin 216 lira ceza uygulandı - Son Dakika

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