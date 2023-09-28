Trabzon'da polis aracına kasten çarpan şüphelilerin sonu ters kelepçe oldu

Trabzon'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Trafiği tehlikeye sokacak şekilde ilerleyen eski bir otomobil, polis aracına bilerek arkadan çarptı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Aracı sağa çeken şahıslara polis müdahale etti. Aracın içinde bulunan şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüpheli şahısların polis aracına çarpma anı ve sonrasında yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.