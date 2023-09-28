Trabzon'da polis aracına kasten çarpan şüphelilerin sonu ters kelepçe oldu - Son Dakika

Trabzon'da polis aracına kasten çarpan şüphelilerin sonu ters kelepçe oldu

Son Güncelleme: 28.09.2023 23:52

Trabzon'da trafikte tehlikeli hareketler yapan eski bir otomobil, polis aracına kasten arkadan çarptı. Araçtaki şüpheliler polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Trabzon'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Trafiği tehlikeye sokacak şekilde ilerleyen eski bir otomobil, polis aracına bilerek arkadan çarptı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Aracı sağa çeken şahıslara polis müdahale etti. Aracın içinde bulunan şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüpheli şahısların polis aracına çarpma anı ve sonrasında yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Hukuk

Trabzon, Hukuk, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Trabzon'da polis aracına kasten çarpan şüphelilerin sonu ters kelepçe oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da polis aracına kasten çarpan şüphelilerin sonu ters kelepçe oldu - Son Dakika
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