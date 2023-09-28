Trabzon'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Trafiği tehlikeye sokacak şekilde ilerleyen eski bir otomobil, polis aracına bilerek arkadan çarptı.
Aracı sağa çeken şahıslara polis müdahale etti. Aracın içinde bulunan şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı.
Öte yandan şüpheli şahısların polis aracına çarpma anı ve sonrasında yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Hukuk › Trabzon'da polis aracına kasten çarpan şüphelilerin sonu ters kelepçe oldu - Son Dakika