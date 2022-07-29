Minibüs içindeki çamaşır makinesinde piyasa değeri 1 milyon TL olan metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Minibüs içindeki çamaşır makinesinde piyasa değeri 1 milyon TL olan metamfetamin ele geçirildi

29.07.2022 14:25
Minibüs içindeki çamaşır makinesinde piyasa değeri 1 milyon TL olan metamfetamin ele geçirildi

Trabzon'da polis ekiplerince bir minibüste yapılan aramada çamaşır makinesine zulalanmış şekilde piyasa değeri 1 milyon TL olan metamfetamin ele geçirildi.

Trabzon'da polis ekiplerince bir minibüste yapılan aramada çamaşır makinesine zulalanmış şekilde piyasa değeri 1 milyon TL olan metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Z.T. isimli şahsın bulunduğu araçta narkotik köpeği Atlas ile arama yapıldı. Minibüsün arkasında bulunan çamaşır makinesinin üst kısmına zulalanmış şekilde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 983,34 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık 3 bin vatandaşı zehirleyebileceği değerlendirilirken, Z.T. isimli şahsın evinde de yapılan aramada 1 adet hassas terazi ve bir miktar esrar ele geçirildi. Z.T. isimli şahıs gözaltına alınırken, emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs içindeki çamaşır makinesinde piyasa değeri 1 milyon TL olan metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Minibüs içindeki çamaşır makinesinde piyasa değeri 1 milyon TL olan metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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