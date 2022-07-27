İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ortahisar ilçesindeki bir otelde fuhuş yapıldığını tespit etti.

Kaynak: AA

Ahlak Büro Amirliği, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da fuhuş operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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