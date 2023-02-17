Trabzon'da polis memuru ekip otosunda intihara teşebbüs etti - Son Dakika
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Trabzon'da polis memuru ekip otosunda intihara teşebbüs etti

17.02.2023 10:04
Trabzon'da polis memuru ekip otosunda intihara teşebbüs etti

Trabzon'un Akyazı ilçesinde trafik uygulaması yapan polis memuru arabasının içerisinde intihar teşebbüsünde bulundu.

Trabzon'un Akyazı ilçesinde trafik uygulaması yapan polis memuru arabasının içerisinde intihar teşebbüsünde bulundu.

Olay, Akyazı Tünel girişinde saat 08.15 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre. Trabzon istikametinde saat 08.00'da trafik uygulaması görevi alan 50 yaşındaki Necmettin Sevil adlı polis memuru aracının içerisinde iken polis otosunun içerisinde silahıyla intihar etti. Kafasına tek kurşun isabet eden Sevil, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile ağır yaralı olarak Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Sevil, daha sonrasında KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA
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İntihar, Trabzon, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da polis memuru ekip otosunda intihara teşebbüs etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da polis memuru ekip otosunda intihara teşebbüs etti - Son Dakika
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