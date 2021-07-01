Trabzon'da Polis Moral Eğitim Merkezi yapılacak - Son Dakika

Trabzon'un Araklı ilçesinde 76 bin 500 metrekare alana Polis Moral ve Eğitim Merkezi yapılacak.

Merkezin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, AA muhabirine, Karşıyaka Mahallesi'ne bağlı Kumlama mevkisinde arazinin 87 dönümünü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na rehabilitasyon merkezi yapılmak üzere devrettiklerini, diğer 76,5 dönüm alanın ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslimatının yapıldığını söyledi.

Alanda, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Moral ve Eğitim Merkezi yapılacağını aktaran Çebi, yaklaşık 40 milyon liralık proje ihalesinin 28 Haziran'da yapıldığını belirtti.

Çebi, ülke genelindeki emniyet teşkilatı mensuplarının Araklı'ya gelerek merkezde kamp yapabileceğini ifade ederek, "Çok güzel bir yer. Denize uzaklığı kuşbakışı 700 metre civarında. Sağı solu her tarafı yeşillik içerisinde çok güzel bir dinlenme alanı. Devletin himayesinde bulunan bir arazi. İnşallah hayırlısı olur. Bu projemizin Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun himayelerinde gerçekleşiyor." dedi.

Proje kapsamında polis moral ve eğitim merkezi içerisinde hem eğitim merkezleri hem de dinlenmeye yönelik otel şeklinde tesisler olacağını dile getiren Çebi, şunları kaydetti:

"Gelecek polis arkadaşlarımız eğitimden sonra burada kalacak. Aileleriyle birlikte hem dinlenme tesisi, otel, pansiyon şeklinde hem de okul şeklinde bölümleri olacak. O şekilde çok güzel bir moral ve motivasyon merkezi olacak burası. Türkiye'de ender bulunan tesislerden biri burada olacak inşallah. Projemizi uzun zamandır bekliyorduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soyla olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."