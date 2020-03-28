Trabzon'da polis ve jandarma ekipleri Fatma Nene, Ayşe Teyze, Mustafa Amca ve İsmail Dede'nin... - Son Dakika

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve Trabzon İl Jandarma ekipleri, Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor.



Dünyayı etkisi altına alan ve giderek alanını genişleten yeni tip Korona virüs (Kovid-19) ile ilgili tüm yurtta mücadele sürüyor. Salgının en büyük risk grubunu oluşturan 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların yardımına polis, jandarma ve Vefa ekipleri koşuyor. Maaş çekimi, market ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamaya devam eden ekipler, ayrıca toplu taşımada yolcu sayısına yönelik denetimleri sıklaştırdı. Polis ve jandarma ekipleri korona virüs riskine karşı, oturma şekli ve temastan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.



Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar büyük ilgi görüyor. Trabzonspor'un stadının yer aldığı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde polis ekiplerinin "Evdekal" mesajını içeren video Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından, "En güzel gollerinde buluşmak için Abdülkadir Ömür'ü, en güzel kurtarışlarına şahitlik etmek için Uğurcan Çakır'ı, Akyazı hasretimiz bitsin diye de Trabzonspor'u özlediğinizi biliyoruz. Emin olun biz de özledik. Ama önce sağlık" ifadeleriyle paylaşıldı.



Görüntüler kısa sürede yoğun ilgi görürken, bir başka mesajda ise, "Fatma Nenem, Ayşe Teyzem, Mustafa Amcam, İsmail Dedem 175 yıldır milletinin hizmetinde olan bu şanlı teşkilatın evlatları senin de evlatların ve torunlarındır. Sizlere hizmet teşkilatımız için bir onurdur gururdur. Bir gülümsemenize canlar fedadır" denildi. - TRABZON