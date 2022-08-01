Televizyondan 300 bin liralık uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Televizyondan 300 bin liralık uyuşturucu çıktı

01.08.2022 10:46

TRABZON'da, polisin takip sonucu durdurduğu otomobildeki televizyonun içinde, piyasa değeri 300 bin lira olan 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

TRABZON'da, polisin takip sonucu durdurduğu otomobildeki televizyonun içinde, piyasa değeri 300 bin lira olan 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında takibe aldığı D.G.'nin otomobilini, Vakfıkebir ilçesinde durdurup, arama yaptı. Araçta kartonla muhafaza edilen, arızalı tüplü televizyon içine gizlenen 300 gram metamfetamin ele geçirildi. D.G. gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin ise 300 bin lira olduğu belirtildi.İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonda uyuşturucunun bulunma anına ait görüntüleri sosyal medyadan, "Piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan ve yaklaşık bin insanımızı zehirleyebileceği değerlendirilen 300 gram metamfetamin ele geçirilmiştir" notuyla paylaştı.


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Televizyonun içinden 300 gram metamfetamin ele geçirildi Televizyonun içinden 300 gram metamfetamin ele geçirildi Televizyonun içinden 300 gram metamfetamin ele geçirildi Televizyonun içinden 300 gram metamfetamin ele geçirildi
Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Vakfıkebir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Televizyondan 300 bin liralık uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Televizyondan 300 bin liralık uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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