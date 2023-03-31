Trabzon'da polisleri taşıyan otobüs bir anda alevlerin arasında kaldı! Facianın kıyısından dönüldü

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Korkutan yangın Trabzon'un Maçka ilçesi, Zigana Dağı, Hamsiköy mevkiinde saat 00.00 sıralarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, Rize'den Malatya'ya polis memurlarını taşıyan otobüs, Zigana Dağı'nı tırmanırken Hamsiköy mevkiinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

ALEVLER BİR ANDA OTOBÜSÜ SARDI

Yangının fark edilmesi sonucu otobüsteki polisler hemen otobüsü terk ederken, alevler bir anda otobüsü sardı. Yangına yoldan geçen araçların yangın tüpleri ile ilk olarak müdahale edilmeye çalışılırken, daha sonra Maçka Belediyesine ait itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yanan otobüse müdahale etti.

OTOBÜS YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Polislerin yara almadan atlattığı yangında otobüs yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.