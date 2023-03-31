Trabzon'da polisleri taşıyan otobüs bir anda alevlerin arasında kaldı! Facianın kıyısından dönüldü - Son Dakika
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Trabzon'da polisleri taşıyan otobüs bir anda alevlerin arasında kaldı! Facianın kıyısından dönüldü

31.03.2023 10:12

Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Hamsiköy mevkiinde bu gece polis ekiplerini taşıyan otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Polisler son anda otobüsten çıkmayı başarırken, tamamen yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Korkutan yangın Trabzon'un Maçka ilçesi, Zigana Dağı, Hamsiköy mevkiinde saat 00.00 sıralarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, Rize'den Malatya'ya polis memurlarını taşıyan otobüs, Zigana Dağı'nı tırmanırken Hamsiköy mevkiinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Trabzon'da polisleri taşıyan otobüs alev aldı! Son anda kendilerini dışarı attılar

ALEVLER BİR ANDA OTOBÜSÜ SARDI

Yangının fark edilmesi sonucu otobüsteki polisler hemen otobüsü terk ederken, alevler bir anda otobüsü sardı. Yangına yoldan geçen araçların yangın tüpleri ile ilk olarak müdahale edilmeye çalışılırken, daha sonra Maçka Belediyesine ait itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yanan otobüse müdahale etti.

Trabzon'da polisleri taşıyan otobüs alev aldı! Son anda kendilerini dışarı attılar

OTOBÜS YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Polislerin yara almadan atlattığı yangında otobüs yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Trabzon'da polisleri taşıyan otobüs alev aldı! Son anda kendilerini dışarı attılar Trabzon'da polisleri taşıyan otobüs alev aldı! Son anda kendilerini dışarı attılar Malatya'da kar yağışı etkili oldu Malatya'da kar yağışı etkili oldu

Malatya, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da polisleri taşıyan otobüs bir anda alevlerin arasında kaldı! Facianın kıyısından dönüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da polisleri taşıyan otobüs bir anda alevlerin arasında kaldı! Facianın kıyısından dönüldü - Son Dakika
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