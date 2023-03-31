Korkutan yangın Trabzon'un Maçka ilçesi, Zigana Dağı, Hamsiköy mevkiinde saat 00.00 sıralarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, Rize'den Malatya'ya polis memurlarını taşıyan otobüs, Zigana Dağı'nı tırmanırken Hamsiköy mevkiinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Yangının fark edilmesi sonucu otobüsteki polisler hemen otobüsü terk ederken, alevler bir anda otobüsü sardı. Yangına yoldan geçen araçların yangın tüpleri ile ilk olarak müdahale edilmeye çalışılırken, daha sonra Maçka Belediyesine ait itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yanan otobüse müdahale etti.
Polislerin yara almadan atlattığı yangında otobüs yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Trabzon'da polisleri taşıyan otobüs bir anda alevlerin arasında kaldı! Facianın kıyısından dönüldü - Son Dakika