Trabzon'da Pompalı Tüfekle İntihar Girişimi
17 dakika önce
Trabzon'da yaklaşık 10 yıldır şizofreni tedavisi gören şahıs, pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu.
Trabzon
'da yaklaşık 10 yıldır şizofreni tedavisi gören şahıs, pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Ortahisar
ilçesi Toklu Mahallesi Devlet Sahil Yolu
kenarında Ö.B. isimli şahıs, pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, şahsı ikna etmek için uğraş verdi. Polis
, 10 yıldır şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen Ö.B.'nin olay yerindeki eşini emniyetli bir bölgeye aldı. Polis ekipleri, ikna çabaları sonuç vermeyince bir anlık dalgınlığından faydalanarak şahsın elindeki tüfeği aldı. Ö.B., sağlık ekipleri tarafından Fatih
Devlet Hastanesine götürüldü. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:57 Kaynak: İHA
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