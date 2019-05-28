Son Dakika Haberleri: Trabzon'da projelere bakanlıktan destek
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Trabzon'da projelere bakanlıktan destek

29 dakika önce

Trabzon'da İçişleri Bakanlığı'ndan hibe desteği alan projelerin protokol töreninin yapıldığı bildirildi.

Trabzon'da projelere bakanlıktan destek, System.String[]
Trabzon'da İçişleri Bakanlığı'ndan hibe desteği alan projelerin protokol töreninin yapıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca Trabzon'da sivil toplum kapasitesinin geliştirilmesine yönelik 9 projeye hibe desteği sağlandı.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Trabzon'da gerçekleştirilen protokol imza töreni, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
Hibe desteği alan derneklerin yöneticilerinin katıldığı toplantıda, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Salih Seyyar da hazır bulundu.
Destek alan projelerin toplumda farkındalık yaratacağını belirten Vali Ustaoğlu, "Bu projeleri, devletimizin sağlamış olduğu kaynakları yerinde ve amacına uygun olarak kullanıp bir an önce hayata geçirmeliyiz. Hibe alan projelerin sahiplerini tebrik ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Hazırlanan 33 proje arasından 9 projenin hibe desteği almaya hak kazandığını ifade eden Seyyar da hibe alan 9 projenin, su sporundan turizme, kadın çiftçilerin desteklenmesinden yöresel ürünlere, gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtarılıp sosyal aktivitelerle buluşturulmasına kadar çeşitli konuları içerdiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:19 Kaynak: AA
Trabzon, Güncel
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