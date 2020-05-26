Trabzon'da Ramazan Bayramı eğlenceleri ilçelerde de devam etti - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar için düzenlenen bayram eğlencesine ilçelerde de devam etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla arife ve bayramın birinci günü merkez mahallelerde başlatılan ve büyük beğeni toplayan bayram eğlencelerinin ilçelerde de sürdüğü belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Tonya, Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Çaykara, Of ve Sürmene ilçelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen bando konserinin ilçe sakinleri tarafından yoğun ilgi gördüğü ifade edildi.

Vatandaşların çalınan şarkılara evlerinin balkon ve pencerelerinden alkışla tempo tutarak bayram coşkusu yaşadığı kaydedilen açıklamada, Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca ve Karakaçan, İbiş-Aşuk-Maşuk gösterilerini ise gençlerin ve çocukların heyecanla izlediği vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alışık olunmayan bir bayram yaşandığını belirtti.

Eski bayramların yerini tutmasa da bu zor günlerde bayram coşkusunu biraz da olsa yaşatabilmek için merkez ve ilçelerde eğlenceler düzenlediklerini işaret eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Gerek projelerimizde gerek etkinliklerimizde ilçelerimizi merkezden ayırmıyoruz ve Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde daha görünür olması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçelerimizde 7'den 70'e büyük coşku ile karşılandık. İlçe belediye başkanlarımız da ekiplerimizi bir an olsun yalnız bırakmadı. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Etkinliklerimizi balkonlarından ve pencerelerinden izleyen halkımızın memnuniyetini görmek de bizleri fazlasıyla memnun etti. İnşallah daha güzel günlerde bir araya gelmeye devam edeceğiz."