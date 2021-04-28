Trabzon'da Ramazan'da gıda denetimleri - Son Dakika

Trabzon'da Ramazan'da gıda denetimleri

28.04.2021 09:58
Trabzon'da Ramazan'da gıda denetimleri, System.String[]

Trabzon'da bu yılın Nisan ayında yapılan gıda denetimlerinde 13 işletmeye toplam 293 bin 459 TL para cezası uygulandı.

Trabzon'da bu yılın Nisan ayında yapılan gıda denetimlerinde 13 işletmeye toplam 293 bin 459 TL para cezası uygulandı.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, İl ve ilçe Müdürlüklerinde görevli gıda kontrol görevlileri tarafından Ramazan ayında da gıda denetimlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi.

2021 yılı Nisan ayı itibariyle 4 bin 436 adet gıda denetimi yapıldığını, 13 işletmeye idari para cezası uygulandığını belirten Gülbay, 2021 yılı içerisinde yurtiçi denetim amaçlı 211 adet numune alındığını söyledi.

Gülbay, "Bakanlığımızın gıda politikası ulusal mevzuatla, gıdaların tarladan sofraya kadar geliş sürecinde etkin kontrolünün sağlanması, tüketici sağlığı ve haklarının korunmasıdır. Bu nedenle, gıda kaynaklı hastalık risklerinin azaltılması için bitkisel ve hayvansal üretimin ilk aşamasından gıda üretim zincirinin son halkasına kadar uzanan risk esaslı ulusal bir denetim ve kontrol sistemi uygulanmaktadır" dedi.

"Bakanlığımızın stratejik amaçlarından birisinin tüketicilere güvenli gıda sunmak olduğu bilinciyle ilimizde gıda işletmelerine yönelik denetimlerimize kesintisiz devam ediyoruz" diyen Gülbay "İlimizde üretilen, satılan ve toplu tüketime sunulan gıda maddelerinin güvenilirliğine yönelik denetimler; riske dayalı denetim, rutin denetim, Bakanlık/İl Yıllık Programı kapsamında numune denetimleri, 174 Alo Gıda hattı şikayet ve ihbar denetimleri ile takip denetimleri şeklinde yürütülmektedir. Bunların dışında özel günler, özel dönemlerde de denetimler yapılmaktadır. Bu amaçla içinde bulunduğumuz Ramazan ayı nedeniyle denetimlerimizi daha da sıklaştırdık. Özellikle toplu tüketim yerleri, gıda satış yerleri, pastacılık ürünleri-unlu mamuller üretim ve satış yerleri, tatlı üretim ve satış yerleri, ekmek-ekmek çeşitleri ile pide üretim ve satış yerleri, 'Ramazan paketi' adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerleri ile yoğun alışveriş yapılan diğer perakende işletmelerinin denetlenmesine ağırlık verilmektedir" şeklinde konuştu.

Gülbay, 2021 yılı Nisan ayı itibariyle 4 bin 436 adet gıda denetimi yapıldığını, 13 işletmeye idari para cezası uygulandığını, 2021 yılı içerisinde yurtiçi denetim amaçlı 211 adet numune alındığını sözlerine ekledi. - TRABZON

Para Cezası, Ramazan, Trabzon, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da Ramazan'da gıda denetimleri - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

115 kişinin yaşamını yitirdiği İzmir depremi ile ilgili bilirkişi raporu çıktı! 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi 115 kişinin yaşamını yitirdiği İzmir depremi ile ilgili bilirkişi raporu çıktı! 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi Hikaye de aynı acımız da! Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşine kurşun yağdırdı Hikaye de aynı acımız da! Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşine kurşun yağdırdı Annesinden nişanlısı hakkında şok sözler duyan İsmail Balaban'ın ikizi olayın iç yüzünü anlattı Annesinden nişanlısı hakkında şok sözler duyan İsmail Balaban'ın ikizi olayın iç yüzünü anlattı Rol gereği attığı tokadın dozunu kaçıran Hülya Avşar, partneri Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkarttı Rol gereği attığı tokadın dozunu kaçıran Hülya Avşar, partneri Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkarttı Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü Fransa'da Renault çalışanları yöneticileri fabrikada rehin aldı Fransa'da Renault çalışanları yöneticileri fabrikada rehin aldı Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı
Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi         
09:47
17 günlük tam kapanma döneminde AVM esnafından kira alınmayacak 17 günlük tam kapanma döneminde AVM esnafından kira alınmayacak         
09:41
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim         
09:24
Tahliye olan Melek İpek, kızlarıyla ilk gecesini ve hayallerini anlattı: Üniversiteye gireceğim Tahliye olan Melek İpek, kızlarıyla ilk gecesini ve hayallerini anlattı: Üniversiteye gireceğim         
08:57
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı         
08:11
Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı         
05:11
Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler         
23:07
Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı         
18:03
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek         
17:23
Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi         
17:12
Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil         
16:25
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı         
16:24
Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka         
15:57
Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü         
15:23
"Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi         
13:37
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 10:13:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da Ramazan'da gıda denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement