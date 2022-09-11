Trabzon'da restorana giren lüks araç kül olurken, ağır yaralan arkadaşını kurtarıp olay yerinden kaçan sürücü yakalandı - Son Dakika
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Trabzon'da restorana giren lüks araç kül olurken, ağır yaralan arkadaşını kurtarıp olay yerinden kaçan sürücü yakalandı

11.09.2022 08:37

Akçaabat ilçesinde kontrolden çıkarak bir restorandan içeri giren cip alev alev yandı. Aracın içinde ağır yaralı olan arkadaşını çıkartarak olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Trabzon'da K.T. yönetimindeki cip, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Kaldırımda ağaç ve hız tabelasına çarpan araç daha sonra bir restorantın camını kırarak içeriye girdi.

Kontrolden çıkıp restorana giren araç alev aldı

ARKADAŞINI ARAÇTAN ÇIKARTIP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kaza sonrası yaralanan sürücü K.T., yanında bulunan arkadaşı Y.B.'yi araçtan çıkartarak olay yerinden kaçtı. Bir anda alev topuna dönen aracı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği personelince araçta çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, cip kullanılmaz hale geldi.

Kontrolden çıkıp restorana giren araç alev aldı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ağır yaralanan Y.B. yapılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan yaralı sürücü ise polis ekiplerinin kısa süredeki çalışmasının ardından yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Akçaabat, Trabzon, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da restorana giren lüks araç kül olurken, ağır yaralan arkadaşını kurtarıp olay yerinden kaçan sürücü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da restorana giren lüks araç kül olurken, ağır yaralan arkadaşını kurtarıp olay yerinden kaçan sürücü yakalandı - Son Dakika
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