Trabzon'da robotik eğitim proje şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon'da robotik eğitim proje şenliği düzenlendi

7 saat önce

Türkiye'nin 12 ilinde hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyeleri ikinci dönem eğitimi kapsamında Trabzon'da "Robotik-Kodlama Proje Şenliği" düzenlendi.

Trabzon'da robotik eğitim proje şenliği düzenlendi, System.String[]

Türkiye'nin 12 ilinde hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyeleri ikinci dönem eğitimi kapsamında Trabzon'da "Robotik-Kodlama Proje Şenliği" düzenlendi.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'ndaki şenlikte, doğal afetlerden insanları korumak, uyarmak ve yaşamsal desteklerini sağlamak amacıyla öğrenciler tarafından tasarlanan robotlar sergilendi.

Robotik kodlama eğitimi alan ortaokul ve lise grubu öğrencilerinin oluşturduğu 22 takım, kendilerine tanınan süre içerisinde belirlenen parkurda başarılı olmaya çalıştı.

Yapılan değerlendirmeler sonucu ortaokullar arasında "Coder", liselerde ise "Robotzon" isimli takımlar birinci geldi.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini, Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk verdi.

Birdal Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje şenliğinin gençlik için önemli bir gün olduğuna işaret ederek, "Her alanda üreten, gelişen ve geliştiren bir gençlik için her zaman onların yanındayız ve en yakın destekçileriyiz. Deneyap atölyelerini de bünyesinde barındıran gençlik merkezlerimiz, bilimden sanata, spordan kişisel gelişime, dil eğitiminden teknolojiye kadar uzanan geniş bir yelpazede gençlerimize hizmet vermektedir." diye konuştu.

Türkiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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