Trabzon
'da rugby kursları başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Arsin
ilçesinde 3 ayrı yaş kategorisinde 45 kişi rugby eğitimi alıyor.
Trabzon Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, rugby sporunu merak eden, seven ve oynamak isteyen kişilerin ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.
Kısa bir süre içerisinde rugby sporuna ilgi gösteren kişilerin sayısında artış beklediklerini ifade eden Öztürk, "Hedefimiz yakın gelecekte bu branşta da adımızı herkese duyurmak." dedi.
Arsin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Taner Şentürk de gençlerin rugby sporuna ilgi gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Daha kurslara yeni başladık, duyurusunu bile tam olarak yapmamamıza rağmen katılmak isteyenlerin sayısı sürekli artıyor. Güce
ve hıza dayalı, zor gibi gözüken ama centilmenliğin en çok plana çıktığı branşlardan biri. Kursları izledikten, arkadaşlarından görüş aldıktan sonra bu sporun güzelliğini gören gençler arasında bize başvuru yapan çok sayıda genç var. Bir yandan onları antrenmanlara katacak düzenlemeler yapıyoruz, diğer taraftan da yetenekli isimleri tespit edip Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz."
Rugby antrenörü Bekir Ataoğlu ise rugby branşını diğer sporlardan ayıran en büyük özelliğin centilmenlik ve saygı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Maç boyunca sporcular fiziksel anlamda birbirine meydan okur ama maç bittiğinde dostluk başlar. Maç içinde hakem ve takım kaptanları dışında konuşmak kesinlikle yasaktır. İleriye pas verilmesinin yasak olduğu, 15'er kişilik iki takımla oynanan rugby maçında hızlı ve doğru karar verilmesi, takımlar arasında fark yaratan ayrıcalıktır. Trabzon bu spor için ideal bir yer. Henüz çok yeni bir ekibiz ama şimdiden çok sayıda yetenekli isim aramıza katıldı."