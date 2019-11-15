Trabzon'da ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

Trabzon'da ruhsatsız silah ve mühimmatın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sürmene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sürmene ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı iddiası üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, şüphelinin ev, bahçe ve eklentilerinde yaptıkları aramada 4 uzun namlulu silah, 15 tabanca, 4 av tüfeği, 8 taslak tabanca, 65 çeşitli çaplarda namlu, 27 tabanca şarjörü ve çok sayıda silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen el aletleri ile metal malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.