Trabzon'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
7 saat önce
Trabzon'da ruhsatsız tabanca ile 10 mermi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:08 Kaynak: AA
Trabzon'da ruhsatsız tabanca ile 10 mermi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın huzur ve güvenliği için gerçekleştirilen denetimler sırasında şüpheli bir kişinin üzerinde arama yaptı.
Aramada, ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 10 mermi ele geçirildi.
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