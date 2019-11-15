Trabzon'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Trabzon'da ruhsatsız tabanca ile 10 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın huzur ve güvenliği için gerçekleştirilen denetimler sırasında şüpheli bir kişinin üzerinde arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 10 mermi ele geçirildi.