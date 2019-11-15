Son Dakika Haberleri: Trabzon'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Trabzon'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

7 saat önce

Trabzon'da ruhsatsız tabanca ile 10 mermi ele geçirildi.

Trabzon'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi, System.String[]

Trabzon'da ruhsatsız tabanca ile 10 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın huzur ve güvenliği için gerçekleştirilen denetimler sırasında şüpheli bir kişinin üzerinde arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 10 mermi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:08 Kaynak: AA
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