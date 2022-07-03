TRABZON'DA RÜZGAR VE DALGA NEDENİYLE BAZI PLAJLARDA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

TRABZON'DA RÜZGAR VE DALGA NEDENİYLE BAZI PLAJLARDA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

03.07.2022 20:28

TRABZON'da etkili rüzgar ve dalga nedeniyle boğulma vakalarında yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı önlem alınan bazı plajlarda denize giriş yasaklandı.

TRABZON'da etkili rüzgar ve dalga nedeniyle boğulma vakalarında yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı önlem alınan bazı plajlarda denize giriş yasaklandı.

Kentin yüksek kesimlerinde önceki gün etkili olağan sağanak sonucu çamurlu akan dereler, Karadeniz'in kıyı şeridinde bazı alanlarda denizin rengini kahverengiye döndürdü. 25 derece hava sıcaklığına rağmen kentte Karadeniz'de oluşan etkili rüzgar ve dalga nedeniyle bazı plajlarda denize giriş yasaklandı. Çarşıbaşı ilçesinde Kale Aile Plajı'nda işletmeciler de, plaj çevresine şerit çekerek, önlem aldı, vatandaşları uyararak denize girmemelerini istedi. Plaja aileleriyle gelip geri, dönmek durumda kalanlardan bazıları, 'Karadeniz izin vermedi. Bir dahaki sefere inşallah' dedi.

'AŞIRI DALGA VE AKINTI VAR'

Plaj işletmecisi Abdul Zihni, dalga nedeniyle denizde akıntı oluştuğunu ve bu nedenle önlem aldıklarını belirterek, "Çok aşırı dalga ve akıntı var. İnsanları tehlikeye atmamak gerekiyor. Burada biri boğulursa yazık, günah olur. Biz önlemlerimizi aldık. Yarın öbür gün, risk kalkınca plajda hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

'KARADENİZ'İN HIRÇIN DALGASI BIRAKMADI'

Denize gelen ancak geri dönmek durumda kalan Fatih Usta, "Geçen gelmiştik, burası çok güzeldi. Çocuklar yüzmek istedi ancak Karadeniz'in hırçın dalgası bırakmadı burayı. Çok dalga var, tehlikeye girmek istemedik. Artık daha sonra çocukların gönlünü almaya çalışacağız" diye konuştu. Ortaokul öğrencisi Efe Usta da "Yüzmeye geldik ama dalga nedeniyle giremedik. Denize girmeyi çok istiyorduk. Karadeniz izin vermedi" dedi .(DHA)

YORUMLAR
500
Çaykur Rizespor, günü çift antrenmanla tamamladı Çaykur Rizespor, günü çift antrenmanla tamamladı ATMACA hedefi başarıyla vurdu ATMACA hedefi başarıyla vurdu
Kaynak: DHA

Çarşıbaşı, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRABZON'DA RÜZGAR VE DALGA NEDENİYLE BAZI PLAJLARDA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:27 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu
20:24 Çankırı Dodurga'da 8 yıl sonra yapılan belediye başkanı seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
19:58 HDP eş genel başkanlığı el değiştirmedi: Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yeniden HDP Eş Genel Başkanlığı'na seçildi
19:57 Büyük Britanya'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2.tura yükseldi
19:56 Artan orman yangınları sonrası valilik harekete geçti: İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
19:53 Okan Buruk'un sağ kolu İspanyol İtalyan ekibi Udinese'de çalışan Garcia Gomez oldu
19:48 6'lı masadan toplantı sonrası ortak açıklama: Tüm sorunların kaynağı Cumhurbaşkanlığı sistemidir, sandık bir an önce milletin önüne getirilmelidir
19:38 Emre Mor'dan takım arkadaşı Arda Güler'e: Arda'yı kendime benzetiyorum, yaptığım yanlışları ona anlatacağım
18:51 Formula 1 yarışında yaşanan korkunç kaza yürekleri ağza getirdi! Çinli pilot Zhou, Halo sistemi sayesinde kurtuldu
18:45 Kurtlardan koyun sürüsüne pusu! Taktiklerini saldırı için doğru anı bekleyip gerçekleştirmeye çalıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 20:36:56. #1.12#
SON DAKİKA: TRABZON'DA RÜZGAR VE DALGA NEDENİYLE BAZI PLAJLARDA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement