Trabzon'da sabah namazında 'Fetih Suresi' okundu

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Trabzon'da tarihi İskenderpaşa Camii'nde Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'de Fırat'ın doğusunda, PKKYPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Trabzon'da tüm camilerde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup, dua edildi. Trabzon'da tarihi İskenderpaşa Camii'ne gelen vatandaşlarda sabah namazını kıldı, dua etti.

'ALLAH YARDIMCILARI OLSUN'

Sabah namazı için camiye gelen İhsan Çakır, elinden gelenin dua etmek olduğunu söyledi. Çakır,Askerlere kolaylıklar diledik. Allah yardımcıları olsun. İnşallah burunları kanamadan, hayatlarına bir şey olmadan, hayırlısıyla ülkemize dönerler. Elimizden gelen dua ve Fetih Suresi okumakö dedi.

Mustafa Akbulut ise, Allah'ın izniyle başkomutanımızın önderliğinde bütün askerlerimizle, halkımızla beraber aşacağız. Böylece İslam'ın sadece bölgede değil, bütün Ortadoğu'da yok olmasını ve onların çirkin emel ve hayallerine Allah'ın izniyle mani olacağız. Bunda muvaffak olacağımıza inanıyorum. Allah bütün ordumuzu muzaffer eylesinö diye konuştu.

Hüsnü Salimoğlu da, Askerlerimiz tarihten beri hiçbir kimseye zulüm yapmamıştır. Gittikleri yerleri mamur ve imar etmiştir. Askerlerimize başarılar diliyorum. Bizim dinimizin, vatanımızın ve milletimizin düşmanı çoktur. Çok uyanık olmamız lazım. Bizim yardımcımız Allah'tır, sonra milletimizdir dedi.