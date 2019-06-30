Son Dakika Haberleri: Trabzon'da sağanağa yakalananlar zor anlar yaşadı
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Trabzon'da sağanağa yakalananlar zor anlar yaşadı

15 dakika önce

Trabzon'da sağanağa yakalananlar zor anlar yaşadıTrabzon'da etkili olan sağanak yağış, cadde ve yolları göle çevirdi.

Trabzon'da sağanağa yakalananlar zor anlar yaşadı
Trabzon'da etkili olan sağanak yağış, cadde ve yolları göle çevirdi. Aniden bastıran sağanağa, hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Trabzon'da akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan göletler nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Sağanağa gezintiye çıktıkları sahilde hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı, kimileri elindeki poşetleri başlarına geçirdi, kimileri de koşarak çevredeki binaların saçaklarının altlarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Kimileri ise bu anları cep telefonu kamerasıyla selife çekerek ölümsüzleştirdi.
Trabzon'da sağanağa yakalananlar zor anlar yaşadı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:53 Kaynak: DHA
Trabzon, Güncel
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